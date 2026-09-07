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Belçika cezaevlerinde beş günlük grev başladı

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Belçika’da cezaevlerindeki aşırı doluluk, personel yetersizliği ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik Adalet Bakanlığı ile sendikalar arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine cezaevi çalışanları beş günlük grev başlattı.

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı doluluk, personel yetersizliği ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik Adalet Bakanlığı ile sendikalar arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine cezaevi çalışanları beş günlük grev başlattı.

Belçika cezaevlerinde aşırı doluluk, personel yetersizliği ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile güvenlik alanındaki kronik sorunlar çalışanları zorlamaya devam ediyor. Ülke genelindeki cezaevlerinde çok sayıda mahkumun hala yerlerde uyumak zorunda kaldığı, izinlerin geciktiği ve vardiya planlamalarının sürdürülemez hale geldiği belirtiliyor. Yaşanan sorunlara çözüm bulunamaması üzerine cezaevi çalışanlarını temsil eden sendikalar, hükümete karşı birleşerek ortak grev çağrısında bulundu. Adalet Bakanlığı ile sendikalar arasındaki yoğun görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine çalışanlar, dün gece saat 22.00'de başlayan ve 11 Eylül Cuma gecesi aynı saatte sona erecek beş günlük greve gitti.

Beş gün sürecek grev nedeniyle cezaevlerindeki işleyişin ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Grev süresince cezaevlerinde güvenlik ve temel hizmetlerin nasıl sürdürüleceği, idarenin alacağı kısıtlı ve acil nitelikli önlemlere bağlı olacak.

Taraflar salı günü bir araya gelmişti

Adalet Bakanı Annelies Verlinden ve cezaevi sendikaları temsilcileri salı günü bir araya gelmiş, ancak herhangi bir ilerleme sağlanamamıştı. Adalet Bakanlığı ile anlaşma yolunu arayan, ancak bir türlü yaşadıkları sorunlara karşı gerekli yatırım ve desteği alamayan çalışanların sendikaları, "sorunların artık ertelenemez bir noktaya geldiğini" vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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