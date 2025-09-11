Haberler

Trump çağrı yaptı, Lukaşenko 52 mahkumu affetti

Güncelleme:
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısının ardından 52 mahkumu affetti. Bu, Lukaşenko'nun şimdiye kadar affettiği en büyük mahkum grubu oldu.

Belarus ile ABD arasında mahkum gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuşması yönünde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yaptığı çağrı cevapsız kalmadı.

ŞİMDİYE KADAR AFFEDİLEN EN BÜYÜK GRUP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Lukaşenko, 52 mahkumu affetti. Bu, Lukaşenko'nun şimdiye kadar affettiği en büyük mahkum grubu oldu.

"ABD HEYETİ 52 MAHKUMLA BİRLİKTE YOLA ÇIKIYOR"

ABD'nin Litvanya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın yardımcısı John Coale'in başında olduğu ABD heyeti, Minsk'te yürütülen müzakerelerin ardından çeşitli milliyetlerden 52 mahkumla birlikte Vilnius'a doğru yola çıkıyor" denildi. Açıklamada, Trump'ı temsil eden Coale'nin, Trump'ın Lukaşenko'ya ABD'nin Minsk'teki büyükelçiliğini yeniden açmak istediğini söylediğini aktardı.

BİRÇOK ÜLKEDEN MAHKUM VAR

Belarus medyası, serbest bırakılan mahkumların arasında Litvanya, Letonya, Polonya, Fransa, İngiltere ve Almanya uyrukluların bulunduğunu bildirdi.

TRUMP ÇAĞRI YAPMIŞTI

Trump, geçtiğimiz ay Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarında bin 300 ile bin 400 mahkumun serbest bırakılması yönünde çağrı yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
