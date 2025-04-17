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Beğendiği Ayakkabıyı Çalmak İçin Geri Döndü

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İstanbul Arnavutköy'de bir çocuk, sokakta beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de sokaktan geçen 3 çocuktan birisi beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sokak üzerinde yürüyen 3 çocuktan birisi kapı kenarında duran ayakkabıları gözüne kestirdi. Beğendiği ayakkabıları çalmak için geri gelen çocuk hırsızlık yaptıktan sonra kıyafetinin içerisine koyduğu ayakkabılarla koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde şahsın ayakkabıları kıyafetinin içine koyduktan sonra hızla koştuğu görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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