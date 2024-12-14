Bebek ölümünde ihmal iddiası: İnceleme başlatıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kağıthane'de rahatsızlanan ve özel bir hastaneye götürülen 10 aylık bebeğin ölümüne ilişkin ihmal iddiası üzerine inceleme başlattı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kağıthane'de rahatsızlanarak özel hastaneye götürülen 10 aylık bebeğin ölümünde ihmal bulunduğu iddiasına ilişkin inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan ailesi, rahatsızlanan 10 aylık Poyraz Ali Aksungur'u özel bir hastaneye götürdü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Aile, bebeğin teşhiste bulunulmadan taburcu edildiği, hastaneye tekrar götürüldüğünde ise iğne yapılıp ''Rota virüsü'' tanısıyla yatışı verilmeden gönderildiği ancak evde hayatını kaybettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün, ailenin ''ihmal'' iddiası üzerine olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.