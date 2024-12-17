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Bayrampaşa'da iki arkadaşın öldüğü feci olayda kahreden detay

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Bayrampaşa'da 10 metre yükseklikten düşen Halil Doğan ve Uğur Bolat hayatını kaybetti. İki arkadaşın mangal yaktıkları sırada yaslandıkları tellerin kopması sonucu aşağıya düştükleri belirlendi.

Bayrampaşa'da tel örgünün kopması sonucu 10 metre yükseklikten düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın detayları ortaya çıkmaya başladı.

YASLANDIKLARI TEL KOPUNCA AŞAĞIYA DÜŞTÜLER

Olay Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Halil Doğan ve Uğur Bolat isimli iki arkadaş, Ferhatpaşa Caddesi üzerinde tellerle çevrili alanda mangal yakarak iddiaya göre alkol aldı. Mangal yakmaya çalışan iki kişi, tellere yaslanınca inanılmaz bir kaza meydana geldi. Tellerin kopması sonucu Halil Doğan ve Uğur Bolat, yaklaşık 10 metre yükseklikten otogar otobüs park alanında betona çakıldı.

Bayrampaşa'da iki arkadaşın öldüğü feci olayda kahreden detay

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kafalarından yaralanan iki arkadaştan Uğur Bolat'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır şekilde yaralanan Halil Doğan ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa'da iki arkadaşın öldüğü feci olayda kahreden detay
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

orası bayrampaşa otogarının üstünde carfour a giden yol kenarları uçurum gibi tehlikeli bir kısmı da dik meyilli

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