Bayrampaşa'da Sosyal Medya Tanışması Gasp Olayına Dönüştü

Bayrampaşa'da Sosyal Medya Tanışması Gasp Olayına Dönüştü
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Bayrampaşa'da sosyal medya üzerinden tanıştığı iki kadını silahıyla darbederek cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden Azerbaycan uyruklu şüpheli, hızla yakalandı. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da bir kişi, sosyal medyadan tanıştığı iki kadını silahıyla darbederek cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olaylar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.10 sıralarında ve 11 Mayıs Pazar günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İlk olayda bir kişi, sosyal medyada tanıştığı kadının isteği üzerine evine gitti. Yıldırım Mahallesi'ndeki eve giden şahıs, silah kabzasıyla kadının kafasına vurarak cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Aynı zanlı, ilk olaydan bir hafta sonra yine sosyal medyadan tanıştığı başka bir kadının evine giderek gasp olayını gerçekleştirdi. Kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan hırsız oradan hızla kaçtı. Olayların ardından inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi. Zanlının Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğunu belirlendi. Yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Atışalanı Caddesi'nde bulunduğu tespit edilen şüpheliyi, 17 Mayıs'ta silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlının tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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