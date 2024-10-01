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Bayrampaşa'da Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralı

Bayrampaşa'da Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralı
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Bayrampaşa'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de kaydedildi.

Bayrampaşa'da iddiaya göre, hızlı giden iki motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada savrulan motosikletli istinat duvarı ile demir tellerin arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır yaralı olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.50' da Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Akpınar Caddesi ile 50. Yıl Caddesi ile Cicoz Yolu Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre hızla gelen 34 MDE 677 plakalı motosiklet sürücüsü ile hızla seyreden başka motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü düştüğü yerde sıkıştı

Kazada motosikletlilerden biri savrularak istinat duvarı ile demir tellerin arasına sıkıştı. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralı motosikletliyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer motosikletinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlatırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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