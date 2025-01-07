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Bayrampaşa'da Kavgada Havaya Ateş Açıldı, Üç Şüpheli Yakalandı

Bayrampaşa'da Kavgada Havaya Ateş Açıldı, Üç Şüpheli Yakalandı
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Bayrampaşa'da bir dönerci önünde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi silahıyla havaya ateş açtı. Olay sonrası polis ekipleri üç şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk etti.

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavga sırasında bir kişi havaya ateş açtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı.

Olay, 4 Ocak'ta Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş yemek için bir dönerciye gitti. Orhan E, Atakan K. ve Emre Y. isimli 3 arkadaş o sırada dönercide bulunan başka bir grupla tartışıp kavga etti. Kavga sırasında Orhan E, yanındaki silahla havaya ateş edip, karşı tarafı korkuttu. Silah seslerini duyan taraflar ayrıldı. Taraflar ayrılınca Orhan E, Atakan K. ve Emre Y, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için başlattı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit edip onları bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anı KGYS ve güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası ve KGYS kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin tartıştıkları ile kişiler ile mekanın dışına çıktığı ve kavga ettikleri anlar yer aldı. 3 şüpheliden 1nin'i silahı ile havaya ateş ederek, arkadaşları ile kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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