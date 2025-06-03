Bayrampaşa'da Kamyonet Alt Geçide Sıkıştı

Bayrampaşa'da Kamyonet Alt Geçide Sıkıştı
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Bayrampaşa'da bir sürücü, alt geçidin yüksekliğini hesaplayamayarak kamyonetinin geçide sıkışmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadı, ancak trafik akışı durdu.

Bayrampaşa'da yüksekliği hesaplayamayan sürücü, kamyonetin geçide sıkışıp hasar görmesine sebep oldu.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir toptancıya mal bıraktıktan sonra geri dönen sürücü, yüksekliği hesaplayamayınca kamyonetin alt geçide sıkışmasına sebep oldu. Boş olan aracın bir kısmı dışarıda kalırken, kasası parçalandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Bir kısmı geçidin altında sıkışan kamyonet havadan görüntülendi. Kamyonetin hasar gören kısmı vatandaşlar tarafından çıkartılırken, olay yerine çekici çağrıldığı öğrenildi. Öte yandan alt geçidin bulunduğu sokaktaki trafik akışının da durduğu gözlendi.

Kazanın sesini duyan vatandaş Mehmet Altun, "Kaza saat 12.00'de oldu. Bakkala geldi, ürün bıraktı. Yeni şoför olduğunu duyduk. Araba bu hale geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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