Bayrampaşa'da Kamyonet Alt Geçide Sıkıştı

Bayrampaşa'da Kamyonet Alt Geçide Sıkıştı
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Bayrampaşa'da, yüksekliği hesaplayamayan bir kamyonet sürücüsü, aracının alt geçide sıkışmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, kamyonet hasar gördü ve trafik akışı durdu.

Bayrampaşa'da kamyonet alt geçide sıkıştı

Bir kısmı geçidin altında sıkışan kamyonet havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da yüksekliği hesaplayamayan bir kamyonet sürücüsü, aracın geçide sıkışmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, kamyonet hasar gördü.

Olay Bayrampaşa Kartal Tepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir toptancıya mal bıraktıktan sonra geri dönen sürücü, yüksekliği hesaplayamayınca kamyonetin alt geçide sıkışmasına neden oldu. Boş olan aracın bir kısmı dışarıda kalırken, kasası parçalandı. Olayda bir yaralanma olmazken, bir kısmı geçidin altında sıkışan kamyonet havadan görüntülendi. Kamyonetin hasar gören kısmı vatandaşlar tarafından çıkartılırken, olay yerine çekici çağrıldığı öğrenildi. Öte yandan alt geçidin bulunduğu sokaktaki trafik akışının da durduğu gözlendi.

Kazanın sesini duyan vatandaş Mehmet Altun, "Kaza saat 12.00'de oldu. Bakkala geldi, ürün bıraktı. Yeni şoför olduğunu duyduk. Araba bu hale geldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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