Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayrampaşa'da İSKİ çalışmasındaki işçi ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da İSKİ çalışmasındaki işçi ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Bayrampaşa'da İSKİ çalışmasındaki işçi ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışması sırasında boru hattı boşluğuna düşerek hayatını kaybeden işçiyle ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında boru hattı boşluğuna düşen işçi Ali Demirci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'nin bölgede yürüttüğü altyapı çalışması sırasında İSKİ personeli Ali Demirci (36), dengesini kaybederek boru hattının bulunduğu boşluğa düşmüştü. Toprak ile demir hat arasında sıkışarak ağır yaralanan Demirci için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Demirci yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 154 sitede yayınlandı.
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı

Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Samsun'da balayına çıkacağı gün araçta bıçak yarasıyla bulundu! 3 günlük evli diyetisyen ameliyata alındı

3 gün önce evlendi! Balayı sabahı araçta bıçak yarasıyla bulundu
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Bu görüntülerin bedeli ağır olabilir! İşte olası cezalar
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında

İsrail sandık başında! Netanyahu'nun kaderi belirleniyor
Samsun'daki satırlı cinayet davasında aile birbirini suçladı! Anne, baba ve oğula müebbet istendi

Anne, baba ve oğul mahkemede birbirini suçladı! Satır kimdeydi?