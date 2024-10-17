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Bayrampaşa'da Eşini Öldüren Şeyhmus Çap'a Ağırlaştırılmış Müebbet

Bayrampaşa'da Eşini Öldüren Şeyhmus Çap'a Ağırlaştırılmış Müebbet
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Bayrampaşa'da 15 yıllık eşi Meryem Çap'ı silahla vurarak öldüren Şeyhmus Çap, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Bayrampaşa'da 15 yıllık eşi Meryem Çap'ı tartışma sırasında silahla vurarak öldüren sanık Şeyhmus Çap'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Şeyhmus Çap'ı, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada taktiri indirim uygulamayan heyet, sanık hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Bayrampaşa'da 22 Ağustos 2023'de 15 yıldır evli olduğu eşi Meryem Çap'ı (35) tartışma sırasında evde bulundurduğu silahla vurarak öldüren sanık Şeyhmus Çap'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şeyhmus Çap, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, öldürülen Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan ve babası Ağcabal Arslan da 'müşteki' sıfatıyla katıldı. Duruşmaya tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

"Müşteki anne ve babadan şikayetçiyim"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Şeyhmus Çap, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Olay için çok üzgünüm. Bu olayda bir kasıtla hareket etmedim. Müşteki anne ve babadan şikayetçiyim. Ben eşimle sorunlarımı söylediğimde beni anlamadılar" diye konuştu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Beyanda bulunan müşteki anne Nuray Aslan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki baba Ağcabal Aslan ise beyanında, adalete güvendiğin belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın iyi hal indirimi uygulanmaksızın üzerine atılı suçlamadan cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık avukatı ise, aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek müvekkilinin haksız tahrik hükümleri uygulanarak tahliyesini talep etti.

"Katil olmadım; katil yapıldım, adalet istiyorum"

Son sözü sorulan sanık, "Katil olmadım, katil yapıldım. Adalet istiyorum" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 1 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme sanık Şeyhmus Çap'ı, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu cezada taktiri indirim uygulamayan heyet, sanık hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Meryem Çap ile Şeyhmus Çap'ın 15 yıldır evli oldukları, bu evliliklerinden 1 tane çocuklarının bulunduğu, taraflar arasında yakın zamana kadar devam eden bazı anlaşmazlıkların bulunduğu ve en son itibariyle olay günü tarafların ikametlerinde bulundukları esnada aralarında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, tartışmanın büyümesiyle birlikte şüphelinin evde bulunduğu tespit edilen silahla Meryem Çap'a en az 5 el ateş ederek ölümüne sebep olduğu, şüphelinin maktule ve müşterek çocuklarına evlilik içerisinde şiddet uyguladığı, öncesinde uzaklaştırma kararlarının bulunduğu da belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Şeyhmus Çap'ın 'eşe karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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