Bayrampaşa'da BİM Market Kasiyeri Darp Edildi

Bayrampaşa'da BİM markette bir kişi, kasiyeri böyle darp etti

İSTANBUL - Bayrampaşa'da BİM marketin kadın kasiyeri, bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi tarafından darp edildi. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 16.48'de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki BİM isimli zincir marketin bir şubesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu adam, ekmek aldıktan sonra kasaya geldi. Bir süre sonra ödeme almak üzere kasaya gelen kadın kasiyerle adam arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ardından adam kapıya doğru yönelirken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam kadına önce tekme ardından yumruk attı. Talihsiz kadın yere düşerken, saldırgan koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansındı.