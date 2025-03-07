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Bayrampaşa'da Bıçaklı Saldırı: İş Yeri Müdürü Ağır Yaralandı

Bayrampaşa'da Bıçaklı Saldırı: İş Yeri Müdürü Ağır Yaralandı
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Bayrampaşa'da bir iş yerinin müdürü, ablasını işten çıkardığını öne süren bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Müdür ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da bir iş yerinin müdürü, ablasını işten çıkardığını öne süren şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca kez bıçaklanan adam ağır yaralanırken, şüpheli olayın ardından kaçtı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şüpheli, ablasının çalıştığı yere gelip sürekli para istedi. İş yeri sahipleri, para isteyen kardeş nedeniyle kadını işten çıkardı. Ablasının işten çıkarılmasının ardından şüpheli, iş yeri sahiplerini rahatsız etmeye başladı. İş yeri müdürünün, şüphelinin rahatsız eden davranışlarının ardından Savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.

Müdürü defalarca bıçakladı

Sabah saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüpheli, müdüre bıçakla saldırdı. Müdürü defalarca bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yeri müdürü ağır yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan müdür, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bıçakla saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yeri önünde bekledikten sonra müdürün yanına yaklaştığı, daha sonrada yakınlaşıp defalarca kez bıçakladığı ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

"Bıçaklanan oranın müdürüydü"

Olayı gören esnaf Besim Şenbaş, "Olay 4 hafta öncesine dayanıyor. 4 haftadan beri bu vatandaş buraya gelip, karşı tarafı taciz ediyor. Birkaç defa polis arandı. Bu sabahta son noktayı koydu. Önceden komşumdan öğrendiğim kadarıyla da arkadaşların önceden savcılığa müracaatı varmış. Uzaklaştırması da var fakat hiçbir işlem yapılmadı. Bıçaklanan oranın müdürüydü. Sürekli siz benim kız kardeşimi burada saklıyorsunuz diye tepki veriyordu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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