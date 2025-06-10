Bayramda Yorgun Mermi ile Yaralanan Adam Durumunu Anlattı

Bayramda Yorgun Mermi ile Yaralanan Adam Durumunu Anlattı
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde bayramlaşmaya giderken yorgun mermi isabet eden Burak Ateş, sağlık durumunun stabil olduğunu ve merminin operasyondan sonra çıkarılacağını belirtti. Ateş, bu tür olayların önlenmesi adına duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ailesiyle bayramlaşmaya giden bir kişi, aracından eşya indirirken karnına yorgun mermi isabet etti.

Olay, merkez Karaisalı ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşi Sinem Ateş ve 5 yaşındaki oğluyla birlikte ailesini ziyaret etmek üzere köye gelen 36 yaşındaki Burak Ateş, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılıp ilk tedavisi yapılan Ateş'in sağlık durumu stabil hale getirildi. Ateş'in karnında bulunan merminin cuma günü yapılacak operasyonla çıkarılacağı öğrenildi.

"Bu vandallıktan kurtulmak istiyoruz"

Yaralanan Burak Ateş, "Bayramın ikinci günü ailemizle birlikte köye gitmiştik. Yorgun mermi isabet etti. Hemen güvenlik güçlerinden yardım istedik. Birkaç gündür hastanedeydim. Şu an evimize çıktık. Umarım insanlar bu tarz magandalıklardan vazgeçer. Hepimizin çocuğu var. Bu vandallıktan kurtulmak istiyoruz. Şehrin yoğunluğundan uzaklaşıp daha kırsal olan toprak alanlara gidiyoruz. Ancak buralarda da bu tarz durumlarla karşılaştığımız için ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

"Oğlumu Allah korudu"

Olay anını anlatan Ateş, "Oğlumu Allah korudu. Su şişesini bagajdan alıp oğluma verdim ve bahçeye doğru yolladım. Beş saniye sonra vücuduma bir nesnenin çarpıp beni geriye attığını hissettim. Elimi koyduğum noktada kanamanın olduğunu görünce vurulduğumu anladım" şeklinde konuştu.

Kurşunun birkaç gün daha vücudunda kalacağını belirten Ateş, "Sonrasında yapılacak operasyonla çıkarılacak. Sıkılmış olan bu kurşunun insanın hayatına ve ailesine ne kadar zarar verebileceğini bir şekilde anlatmamız gerekiyor. İnşallah insanlar daha duyarlı olur" diyerek çağrıda bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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