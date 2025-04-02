'Bayramda bana iş çıkarmayın' pankartıyla D-100'e çıktı; sürücüleri uyardı

DÜZCE'de amatör tiyatrocu Resul Gür, bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek için V For Vendetta karakterinin maskesini takıp, eline de tırpan alarak, 'Kurallara uyun, mübarek bayramda bana iş çıkarmayın' yazılı pankartla sürücüleri uyardı.

Ramazan Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte özel sektör çalışanlarının dün itibarıyla İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı. Dönüşler bugün de sürerken, tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Bayram tatillerinde trafik kazalarındaki ölümlere dikkat çekmek isteyen amatör tiyatrocu Resul Gür de D-100 kara yolunda V For Vendetta karakterinin maskesini takıp, eline de tırpan alarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Gür, dönüş yolundaki sürücüleri 'Kurallara uyun, mübarek bayramda bana iş çıkarmayın' yazılı pankartla uyardı.

'SÜRÜCÜLERİ YAVAŞ GİTMELERİ KONUSUNDA UYARDIM'

Yaptığının bir farkındalık çalışması olduğunu belirten Gür, "Her bayram trafik kazaları çok yaşanıyor. Vatandaşlar bir an önce evlerine ya da memleketlerine gitmek istiyor. Bu yüzden trafik kurallarına uymuyorlar. Ben de bir farkındalık çalışması yaparak, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardım. Sürücüler de sağ olsunlar, bize teşekkür ettiler" ded