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Bayram Yolunda Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen iki araç çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Bayram yolunda iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza nedeniyle otoyolda uzun kuyruklar oluştu

DÜZCE - Anadolu Otoyolu düzce kesiminde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Beyköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 34 KNL 973 plakalı Suzuki marka araç, aynı istikamete gitmekte olan 06 AAE 74 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 KNL plakalı araç ters istikamete döndü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki otomobilde bulunan C.Ç.olay yerinde müdahale ederken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametine trafik durma noktasına gelirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Bayram Yolunda Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - 3.Sayfa
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