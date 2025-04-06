Bayram Tatilinde Trafik Kazalarında 72 Kişi Hayatını Kaybetti

Bayram tatilinde trafik kazalarında 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 8 günde 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 8'inci gününde 604 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Bu kazalarda 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 925 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 313 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyulması gerektiğine dikkati çeken ve bayram sevincinin acıya dönüşmemesi gerektiğini kaydeden Yerlikaya, bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü aktararak, "Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce; 594 bin 122 araç denetlendi. 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler yapıldı. Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.