Bayram Tatilinde Balık Avlarken Boğuldu

Bayram Tatilinde Balık Avlarken Boğuldu
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Bayram Tatilinde Balık Avlarken Boğuldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde bayram tatilinde balık avlamak isteyen 4 çocuk babası Muhammet Gültekin, akıntıya kapılarak boğuldu. Olay sonrası ekipler Gültekin'in cansız bedenini su içinden çıkardı.

Bayram tatili için geldiği Antalya'da balık avlamak isterken canından oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bayram tatilinde akrabalarını ziyarete gelen 4 çocuk babası, balık tutmak istediği ırmakta akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Sarıabalı Mahallesi, Köprüçayı Irmağı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bayram tatili için Adana'dan Serik ilçesine gelen Muhammet Gültekin (37), akrabalarıyla birlikte Köprüçayı Irmağı'na geldi. Burada serpme ile balık avlamak için kayalıklara çıktıktan sonra dengesini kaybederek suya düşen Gültekin, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden akrabaları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Olay sonrası bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler su içerisinde yaptığı incelemede Gültekin'in cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan 4 çocuk babası Muhammet Gültekin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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