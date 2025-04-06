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Bayram tatilinde acı bilanço! 72 kişi hayatını kaybetti, 8 bin kişi yaralı

Bayram tatilinde acı bilanço! 72 kişi hayatını kaybetti, 8 bin kişi yaralı
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Ramazan Bayramı tatilinin 8'inci günü meydana gelen 604 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 925 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk 8 günü ise toplam 72 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiği 8 bin 313 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın son buluyor. Tatilciler dönüş yoluna geçerken trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinde trafik verilerini paylaştı.

72 KİŞİ CAN VERDİ

Bakan Yerlikaya tatilin 8'inci gününde 604 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 925 kişi is yaralandı. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 8 gününde ise toplam 72 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 313 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin." dedi.

594 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Yerlikaya yazılı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce; 594.122 araç denetlendi. 22.714 araca hız ve radar işlemi, 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı. Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

adam anlatıyor işte evden çıktım bastım gaza üç saate memlekete vardım vardın ama nasıl vardın yarış yaparakmı uykusuzmu dinlenmedenmi? bir marifet yaptığını sanıyor sonuç bu

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