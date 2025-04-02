Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Kılıçdaroğlu'nun imza işi tamam
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
Volkan Konak'ın son yolculuğunda izdiham! Vasiyeti yerine getirildi

Volkan Konak'ın son yolculuğunda izdiham! Vasiyeti yerine getirildi

Bayram Tatilinde 34 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 784 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan, bayramda denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde 34 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 165 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 4 gününde 34 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı."

Bayram Tatilinde 34 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut Kabalcı:

denetlemeler etkili oluyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.