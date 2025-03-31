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Bayram Tatili İçin Döndüğü Memlekette Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Onbaşı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf İslam Arslan, askeri törenle defnedildi. Oğlunun tabutuna sarılan acılı annenin sözleri yürekleri dağladı.

Bayram tatili için geldiği memleketinde kazada hayatını kaybeden Uzman Onbaşı'na son görev

Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı: Tabuta sarılan annesi gözyaşlarına boğuldu

Acılı anneden yürek yakan sözler: "Yemin töreni yaptık biz sana, ama böyle olmadı bu çok acı"

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf İslam Arslan (25), askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan gözü yaşlı annenin, "Yemin töreni yaptık biz sana inanamıyorum, bu çok acı" sözleri yürekleri dağladı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-010 Kocaali-Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İslam Arslan idaresindeki motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpışmanı etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Arslan ile diğer kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Yusuf İslam Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayram izni için memleketine gelmiş

Öte yandan, Yusuf İslam Arslan'ın eğitimlerini yeni tamamladığı ve bayram izninden sonra görev yerinin belli olacağı öğrenildi. Arslan için Kocaali ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip askeri cenaze töreni düzenlendi. Oğlunun Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı annenin, "Yemin töreni yaptık biz sana inanamıyorum, bu çok acı" sözleri ise yürekleri dağladı. Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Kocaali Çukurköy Eski Mezarlığı'na defnedildi.

Bayram Tatili İçin Döndüğü Memlekette Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Onbaşı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZGİN GENÇ - 3.Sayfa
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