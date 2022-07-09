Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Haberler

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Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

- Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde kayboldu.

- Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde kayboldu. Kayıp Utku için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, ilçeye bağlı sahil plajında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul'da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine geldi. Bayramın ilk günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için ilçenin sahil plajında denize giren Göçer, arkadaşlarıyla yüzerken bir anda gözlerden kayboldu. Arkadaşlarının Göçer'i görememesi üzerine durum çevredekilere haber verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Deniz polisi dalgıçları ve sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparken, AFAD ve HOPAK ekipleri de kıyı tarama çalışmaları sürerken karada ise telaşlı bekleyiş içinde ailesi ve vatandaşlar 10 yaşındaki Göçer'den sevindirici haber gelmesini bekliyor.

(Osman Emre Ergün/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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