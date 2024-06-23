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Bayram tatili dönüşünde trafik denetimleri arttı

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Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinin son gününde trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilin sonuna gelindi. Memleketlerine veya tatile giden vatandaşlar dönüş yolcuğuna geçti. Tatil boyunca trafiğin ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yollarda denetimlerini artırdı. Uygulamada araçlar ekipler tarafından tek tek durduruldu ve evrakları kontrol edildi. Sürücüler hız ve emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına karşı uyarıldı. Bilgilendirici broşürlerin yanı sıra kemerlerini takan sürücülere hediye olarak ikramlarda bulunuldu. Aynı zamanda araçlardaki çocuklara kırmızı düdük verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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