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Bayram tatili dönüş yolundaki kaza, baba ve kızını hayattan kopardı

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Acı detay: Bayram tatili dönüş yolundaki kaza, baba ve kızını hayattan kopardı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü 4 yaralı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenilirken, ailenin Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 34 CZK 737 plakalı kapalı kasa kamyonet aynı yönde giden A.S. hakimiyetindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken bariyere çarpan otomobil 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baba ve kızı hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.S.'nin arka koltukta oturan kızı S.S. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü A.S., ismi öğrenilememen eşi ve diğer çocuğu ile kamyonet sürücü Ö.A.'nın eşi ve oğlu sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Ö.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan A.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından S.S.'nin cansız bedeni Körfez Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun 3 şeridi trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlandı. Sevindikli bağlantı yoluna aktarılan trafik kazalı araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü A.A.'nın kızı S.S., eşi ve bir diğer çocuğuyla Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Baba 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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