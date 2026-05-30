Tatilcilerin dönüşü Kocaeli geçişini hareketlendirdi

Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğunu artırdı. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluşurken, trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren tatilcilerin dün başlayan dönüş yolculuğu bugün de devam ediyor. Pazartesi günü mesaiye başlayacak olan çok sayıda vatandaş, yola çıkmaya başladı. Bu durum Türkiye'nin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kocaeli geçişinde trafik hareketliliğini artırdı. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan vatandaşlar İstanbul istikametine doğru akıcı yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri de otoyol güzergahlarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler sürücülere hız limitlerine uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda uyarılarda bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı