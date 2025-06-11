Bayram boyunca radar şikayeti yağmıştı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağmıştı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
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Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapanların tepkisini çeken radar uygulamalarına yeni düzenleme geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hız sınırlarının ve yerleşim yerlerinin uygunsuz olduğu yönündeki şikayetler üzerine bir inceleme komisyonu kurulduğunu ve hız uyarı levhalarının tekrar gözden geçirileceğini açıkladı.

Kurban Bayramı için memleketlerine ve turistik beldelere seyahat edenlerin tepkisini çeken konulardan birisi radar uygulamasıydı. Özellikle mahalli yerleşim yerlerine girişlerde aniden değişen hız sınırlarında direksiyon kontrolünü ayarlayamayan bazı sürücüler radara yakalanmıştı. Bazı bölgelerde ise hız sınırı ve yerleşim yerinin uygunsuz olduğu yönünde şikayetler gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapanları isyan ettiren radarlı hız denetimleri konusunda yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

HIZ SINIRI LEVHALARI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yerlikaya, "tuzak kuruluyor" tepkileri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, kara yollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek" bilgisini paylaştı.

HIZ SINIRI 140 OLAN YOLLARDA HİÇ ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMADI

Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazasının meydana geldiğini, 44 kişinin öldüğü ve 6 bin 370 kişinin yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanı, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazalarının çok daha az yaşandığını, hız sınırı 140 olan otoyollarda hiç can kaybı olmadığını kaydetti.

Radar uygulamasının daha seyrek olduğu ve hız sınırının 50 ile 80 km arasında değiştiği yerlerde 22, hız sınırının 90 ile 110 km arasında değiştiği yerlerde ise 20 kişinin hayatını kaybettiğini bilgisini verdi. Yerlikaya, beş günlük Kurban Bayramı tatili boyunca günde ortalama 500 bin 704 aracın denetlendiğini ve 15 bin 153 araca hız cezası verildiğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Herkes hakettiğini yaşıyor 4 şeritli yollar 70 km 80 km bu tuzak değilde nedir Ülkesini seven YRP den başkasına oy vermez uyanın artık

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Haber YorumlarıVatan daş:

Hız sınırını düşüren levhalar var ama tekrar hız arttırmayı gösteren levha yok. 90 dan 70 e ve 50 ye düşmemiz gerektiğini görüyoruz. Fakat 50 hız nerede bitiyor , ne zaman tekrar 90 a veya 110 a çıkacağız bilgi levha yok.

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Haber YorumlarıCece Cece:

ölümlü kaza olmadı diyor kaza yerinde ölürse sayılıyormuş hastaneye yaralı götürüldü hastanede öldü onu saymıyorlar

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Haber YorumlarıYalcin Kocer:

Demek ki radar yoksa kaza da yokmuş

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Haber YorumlarıCarsambali:

Samsun Carsamba yolunundaki hiz siniri 100 olsun..Sunlari sabit yapin kardesim..Il ve ilceler arasindaki hiz limitlerini sabit yapin...

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