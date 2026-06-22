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Korkutan arazi yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Korkutan arazi yangını 1 saatte kontrol altına alındı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde rüzgarın etkisiyle seralara ve zeytinliklere sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyerek seralara ve zeytinliklere sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle 1 saat içinde söndürüldü.

Bayındır ilçesinde Çiftçigediği ile Arıkbaşı mahalleleri arasında bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Yangında bazı seralar ile zeytinlik alanlar zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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