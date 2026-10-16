Haberler

Bayburt ve Konya'da silah ticareti operasyonu düzenlendi, 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt ve Konya'da silah ticareti operasyonu düzenlendi, 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt merkezli olarak Bayburt ve Konya'da silah ticaretine yönelik operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklanırken, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bayburt merkezli olarak Bayburt ve Konya'da düzenlenen silah ticareti operasyonlarında çok sayıda silah, mühimmat ve silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ticareti suçunun önlenmesine yönelik Bayburt ve Konya'da çalışma yürütüldü. Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 2 tüfek, 1 dinamit lokumu, 378 av tüfeği tetik tertibatı, 283 plastik tetik korkuluğu, 223 tabanca fişeği, 21 kartuş, 24 bıçak ve 2 muşta ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, O.N.D. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor

Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu

AK Parti'nin acı günü! Cenazeye Erdoğan'ın sözleri damga vurdu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
KKTC'deki gemi faciasında korkutan detay: Arızaya rağmen seferler sürmüş

KKTC'deki faciada korkunç detay: Bilmelerine rağmen sefer devam etmiş
Özgür Özel’den Mehmet Uçum’un seçim tarihi açıklamasına tepki: Bu rakama kimle ulaşıyormuş?

Uçum'un açıklaması Özel'i harekete geçirdi! Bu sözlerle seslendi
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Ünlü sanatçıdan acı haber
Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı

Görüntü bomba! Milyonluk hayalini Tatlıses'e anlattı

Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

Korkutan görüntüler! Evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi