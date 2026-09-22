Bayburt Valisi Eldivan asayiş verilerini paylaştı, 96 olayın tamamı aydınlatıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ağustos-Eylül 2026 dönemine ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Düzenlenen 'Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı'nda kentte meydana gelen asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, trafik denetimleri, siber suçlar ve göç yönetimine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, Ağustos-Eylül döneminde kişilere karşı işlenen önemli suçlar kapsamında 96 asayiş olayı meydana geldiği ve olayların yüzde 100'ünün aydınlatıldığı aktarıldı. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında ise 23 olay yaşanırken, bu suçların yüzde 81'inin aydınlatıldığı belirtildi. Bayburt'ta aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, Ağustos-Eylül döneminde hakkında hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı. İfade vermek üzere aranan 19 kişinin de ifadelerinin alınması sağlanırken, kentte aranan kişi sayısının 6'ya düştüğü açıklandı.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda Ağustos-Eylül döneminde 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8,37 gram esrar, 7,21 gram kokain, 2 bin 17,41 gram metamfetamin, 12,66 gram skunk, 27 kök kenevir, 20 adet ekstazi ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede ise çeşitli konularda 50 hesap tespit edilerek haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Ağustos-Eylül 2026 döneminde trafik denetimlerinde 31 bin 381 araç kontrol edildi. Denetimlerde bin 710 araç hakkında işlem yapılırken, 178 ticari taksi ve 231 okul servisi denetlendi. Ticari taksilerden 3'ü, okul servislerinden ise 10'u hakkında işlem uygulandı.

Aynı dönemde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 0 olarak kayıtlara geçti.

Göç yönetimi kapsamında Ağustos-Eylül döneminde 696 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde 17 düzensiz göçmen tespit edilirken, kentte geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 44 olduğu açıklandı.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'ta huzur ve güven ortamının korunması için emniyet ve jandarma birimleriyle çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı