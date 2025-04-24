Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bayburt'ta polisin durdurarak arama yaptığı araç içerisinde bulunan 4 kişinin üzerinde 11,56 gram skunk ve bir miktar ecza hapı bulundu. Şüphelilere, uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisinde bulunan R.K., D.Ö., S.T. ve İ.H.Ü. isimli şahıslar üzerinde yapılan adli aramada, 11,56 gram skunk ve bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucuveya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, uyuşturucu maddeye ekiplerce el konuldu. - BAYBURT