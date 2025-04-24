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Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Bayburt'ta polis, durdurduğu araçta 4 kişinin üzerinde 11,56 gram skunk ve bir miktar ecza hapı buldu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Bayburt'ta polisin durdurarak arama yaptığı araç içerisinde bulunan 4 kişinin üzerinde 11,56 gram skunk ve bir miktar ecza hapı bulundu. Şüphelilere, uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisinde bulunan R.K., D.Ö., S.T. ve İ.H.Ü. isimli şahıslar üzerinde yapılan adli aramada, 11,56 gram skunk ve bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucuveya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, uyuşturucu maddeye ekiplerce el konuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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