Üye Girişi
Haberler
İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Silivri'ye nakledilecek

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem

Bayburt'ta Trafik Kazası: 4 Araçta Maddi Hasar

Bayburt'ta Trafik Kazası: 4 Araçta Maddi Hasar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil 3 parka halindeki araca çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı, sürücünün sağlık durumu iyi.

Bayburt'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarparak durabildi. Kazayı hafif yaralı atlatan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrendirilirken, çarpmanın etkisiyle 4 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Tuzcuzade Mahallesi, Barbaros Caddesi, Bayburt Yeni Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 58 TP 344 plakalı Wolkswagen marka Jetta model aracın sürücüsü, park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Şans eseri olay yerinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, kazaya karışan otomobilin ön tamponu, kaput kısmı çarpmanın şiddetiyle paramparça oldu. Büyük bir ses duyarak pencerelere koşan vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yol ortasında bulunan araç, kaza mahalline çağrılan çekici ile yoldan kaldırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu
img

"Bu bir savaş ilanıdır"
img

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'tan kritik görüşme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi

Peygamberliğini ilan etmişti! Bu kez inanmayanlara seslendi
Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.