Bayburt'ta Tır ve Kamyonet Kafa Kafa Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Demirözü yolunda meydana gelen kazada bir tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayburt Demirözü karayolunda tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bayburt Demirözü yolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan kazada, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonette bulunan S.N. ve İ.U. ağır, tır şoförü ise hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.U., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı S.N.'nin tedavisi sürerken, tır şoförü M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu! İşte Arda Turan'ın rakibi

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Arda Turan'ın rakibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.