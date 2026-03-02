Bayburt'ta şubat ayı asayiş verileri açıklandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, şubat ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Eldivan, Bayburt'ta kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,28, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise yüzde 50 azalma meydana geldiğini söyledi. Trafik denetimlerinde de artış yaşandığını belirten Eldivan, denetlenen araç sayısının yüzde 17,73 yükseldiğini kaydetti.

Vali Mustafa Eldivan, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek 2026 yılı şubat ayına ilişkin asayiş, trafik, uyuşturucu, siber suçlar ve göç yönetimi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan verilere göre kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kapsamında şubat ayında 36 olay meydana geldi. Bu olayların 11'inin tehdit, 17'sinin kasten yaralama, 7'sinin hakaret, 1'inin ise huzur ve sükunu bozma suçlarından oluştuğunu ifade eden Eldivan, söz konusu olayların tamamının aydınlatıldığını, 2025 yılı şubat ayına göre olay sayısında yüzde 16,28 azalma yaşandığını belirtti.

Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise şubat ayında 3 olay yaşandığını aktaran Eldivan, bu olayların 1'inin evden hırsızlık, 2'sinin dolandırıcılık olduğunu söyledi. Eldivan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düşüş yaşandığını ve tüm olayların aydınlatıldığını dile getirdi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Eldivan, şubat ayında hapis cezası bulunan 3 kişinin yakalandığını ayrıca ifade için aranan 9 kişinin de işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 5,24 gram esrar, 0,18 gram metamfetamin, 874,90 gram bonzai ve 219 gram skunk ele geçirildiğini belirten Eldivan, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde ise şubat ayı içinde bilişim suçları kapsamında çeşitli konularda 38 hesabın tespit edildiğini söyleyen Eldivan, bu hesaplarla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Eldivan, 1-31 Şubat 2026 döneminde denetlenen toplam araç sayısının 17 bin 755'e yükseldiğini, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,73 arttığını belirtti. İşlem yapılan toplam araç sayısının 577'ye çıktığını aktaran Eldivan, bunun yüzde 26,81'lik artışa karşılık geldiğini söyledi.

Aynı dönemde denetlenen ticari taksi sayısının 166'ya ulaşarak yüzde 40,68 arttığını belirten Eldivan, işlem yapılan ticari taksi sayısının ise 5 ile geçen yılki seviyede kaldığını kaydetti. Denetlenen okul servisi sayısının 441'e yükselerek yüzde 48,48 arttığını ifade eden Eldivan, işlem yapılan okul servisi sayısının ise 6'dan 2'ye gerileyerek yüzde 66,67 azaldığını söyledi. Eldivan, kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısının ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıfır olduğunu dile getirdi.

Göç yönetimi verilerine ilişkin de konuşan Eldivan, Bayburt'ta geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 37 olduğunu, şubat ayında 732 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 1 düzensiz göçmenin tespit edildiğini belirtti.

Toplantıda trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Eldivan, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atanlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. İnternet ve telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşları uyaran Eldivan, güvenilir olmayan internet sitelerinden alışveriş yapılmaması ve kendisini asker, polis ya da savcı olarak tanıtıp para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı