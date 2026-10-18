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Bayburt'ta öğrenci servisleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda denetlendi

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Bayburt'ta öğrenci servisleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda denetlendi
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenci servis araçları denetlendi. Trafik jandarması ekiplerinin de katıldığı denetimlerde servis araçları ve sürücüler kontrol edildi; ekipler güvenli taşımacılık kurallarına uyumu inceledi ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla öğrenci servis araçları denetlendi. Çalışmalara trafik jandarması ekipleri de katıldı.

Denetimlerde servis araçları ve sürücüler kontrol edilerek okul servis taşımacılığına ilişkin kurallar incelendi. Ekipler, servis araçlarının güvenli taşımacılık kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik servis denetimlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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