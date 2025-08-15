Bayburt'ta Narkotik Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta narkotik köpeği 'Pablo' ile yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 5 şüpheliye işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan teknik takip, saha ve analiz çalışmaları sonucunda; Madde arama köpeği 'Pablo' ile yapılan adli aramada 0,97 gram metamfetamin, tarlada ekili halde 1 metre boyunda 3 kök Hint keneviri ve 1,84 gram esrar maddesi, 0,64 gram skunk, 5,42 gram bonzai ve 227 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli 5 şahıs hakkında T.C.K. madde 191 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT