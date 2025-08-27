Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında durdurulan şahıs üstünde ve durdurulan araç içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan aramalarda esrar, metamfetamin ve sentetik ecza maddeleri ele geçirilirken, 2 şüpheli şahısa adli işlem uygulandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinde iki parça halinde 0,45 gram esrar, 5,55 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ekiplerce durdurulan araçta bulunan A.A. isimli şahsın üzerinde de 8 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT