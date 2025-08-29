Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı, Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ve aparatları ile ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan ikamet ve araç aramalarında 5 kök Hint keneviri, 3,77 gram esrar, 1 adet uyuşturucu aparatı (kova) ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Cumhuriyet savcısı talimatıyla toplam 19 kişi hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', ile 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' ve 'Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekme' suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden O.Y. ve H.S.T. ifadelerinin ardından, N.Ö., Ö.E., S.T. ve İ.F.T. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BAYBURT