Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı, Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi

Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı, Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu madde, aparatları ve ruhsatsız tüfek yer alıyor. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ve aparatları ile ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan ikamet ve araç aramalarında 5 kök Hint keneviri, 3,77 gram esrar, 1 adet uyuşturucu aparatı (kova) ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Cumhuriyet savcısı talimatıyla toplam 19 kişi hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', ile 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' ve 'Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekme' suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden O.Y. ve H.S.T. ifadelerinin ardından, N.Ö., Ö.E., S.T. ve İ.F.T. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak 'Mourinho' videosu

Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak "Mourinho" videosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.