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Bayburt'ta Kaza: Sürücü Ekrem Çakır Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta Kaza: Sürücü Ekrem Çakır Hayatını Kaybetti
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Bayburt-Erzurum yolunda meydana gelen kazada, sürücü Ekrem Çakır hayatını kaybetti. Araç, kaldırıma ve ağaca çarparak takla attı ve durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcılık ve polis, kazayla ilgili incelemeler yaptı.

Bayburt- Erzurum yol üzeri, otogar civarlarında meydana gelen kazada sürücü Ekrem Çakır hayatını kaybetti.

Gece yarısı yaşanan kazada Ekrem Çakır yönetimindeki 69 AAB 504 plakalı araç seyir halindeyken önce kaldırıma, sonra ağaca çarptı. Taklalar atan araç üst geçidinin ayaklarına çarparak durdu. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının ve onlarca polisin geldiği kaza yerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Ekrem Çakır'ın cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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