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Bayburt'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Drone İle Bulundu

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Bayburt'un Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, jandarmanın drone takibiyle bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının 3. gününde Kop Dağı eteklerinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Bayburt'un Kop köyünde Halil İbrahim Albal isimli vatandaşın kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, jandarmanın drone takibiyle bulundu.

Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın büyükbaş hayvanları kayboldu. Tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulamayan Albal, durumu jandarmaya bildirip, yardım talebinde bulundu.

Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde kayıp hayvanlar bulundu. Kop Dağı eteklerinde Jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan arama çalışmaları sonunda bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kop Dağı Jandarma Bayburt Hayvan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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