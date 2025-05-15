Bayburt'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 180 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Bayburt'ta gerçekleştirilen operasyonda, 180 kilogram tütün ve 8400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bayburt'ta 180 kilogram tütün ve 8400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden 180 kilogram tütün ve 8400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa