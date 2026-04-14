Bayburt'ta sit alanında izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarıkırzı köyünde bulunan birinci derece sit alanında izinsiz kazı ve define araştırması yaptığı belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz kazı suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi, 1 dedektör ve çok sayıda kazı malzemesiyle birlikte suçüstü yakaladı.

Jandarmanın aynı bölgede sürdürdüğü araştırma ve takipte, 1 şüphelinin daha izinsiz define araştırması yaptığı tespit edildi. Böylece olayla bağlantılı toplam 4 şüpheli yakalandı.

4 şüpheli hakkında izinsiz kazı ve araştırma yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi