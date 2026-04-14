Bayburt'ta sit alanında izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarıkırzı köyünde bulunan birinci derece sit alanında izinsiz kazı ve define araştırması yaptığı belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz kazı suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi, 1 dedektör ve çok sayıda kazı malzemesiyle birlikte suçüstü yakaladı.

Jandarmanın aynı bölgede sürdürdüğü araştırma ve takipte, 1 şüphelinin daha izinsiz define araştırması yaptığı tespit edildi. Böylece olayla bağlantılı toplam 4 şüpheli yakalandı.

4 şüpheli hakkında izinsiz kazı ve araştırma yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı