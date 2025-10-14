Bayburt'ta Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Uluslararası Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesinde deprem, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Sirenlerin çalmasıyla sınıflardan tamamen tahliye edilen öğrenciler, okul bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.

Deprem ve yangın tatbikatı, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEM AKUB) ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Deprem bilincinin artırılması ve öğrencilerde afet farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen tatbikatta, AFAD ve MEM AKUB ekipleri tarafından öğrencilere deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılarak, çök-kapan-tutun hareketi uygulamalı olarak gösterildi.

Teorik bilgilendirmenin ardından sirenlerin çalmasıyla öğrenciler çök-kapan-tutun pozisyonu alarak, depremin geçmesini bekledi. İkinci sirenin çalmasıyla birlikte sınıflar tahliye edilerek, öğrenciler güvenli toplanma alanına yönlendirildi. Senaryo gereği yaralanan bir öğrenci, ekipler tarafından sedyeyle tahliye edilerek, UMKE ekibine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan öğrenciye boyunluk takıldı.

Önce deprem sonra yangın tatbikatı

Deprem tatbikatının ardından itfaiye ekipleri gözetiminde yangın farkındalık eğitimi verildi. Öğrenciler, yangın söndürme tüpleriyle uygulamalı olarak yangına müdahale etti. Su ve köpükle yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü, tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikata katılan öğrenciler de tatbikatın kendileri için oldukça öğretici geçtiğini ifade etti.

Zeynep Naz Kelleci isimli öğrenci, tatbikatların hem bilgi hem de refleks kazandırdığını belirterek, "Okulumuzda deprem tatbikatı yapıldı. Sirenler çalınca sınıfımızda çök-kapan-tutun yaptık ve öğretmenlerimizin eşliğinde güvenli bölgeye, toplanma alanına indik. Şu an yangın tatbikatının yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Bir diğer öğrenci Zeynep Sude Mercimek ise, tatbikatın kendilerini gerçek bir deprem anına hazırladığını söyleyerek, "Depremlere hazırlık için okulumuzda tatbikat gerçekleştirdik. Sirenlerin çalmasıyla önce çök-kapan-tutun, ikinci sirenle de sınıfları tahliye ettik. Şu anda bahçede toplanma alanında toplandık" ifadelerini kullandı.

Mercimek, bu tür uygulamaların öğrencilere afet anında panik yapmadan doğru davranış biçimini kazandırdığını vurguladı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesinde tatbikatların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kahraman, "Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Milli İrade Anadolu Lisemizde deprem, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz önce kısa bir eğitim aldı, ardından tahliye tatbikatını uyguladı. Deprem tatbikatı sonrasında yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan dijital deprem kartlarını öğrenciler aracılığıyla ailelere ulaştırıyoruz. Bu sayede ailelerimizi afetlere karşı evlerinde hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kahraman ayrıca, tatbikatın öğrenciler tarafından büyük bir ciddiyetle gerçekleştirildiğini ve hedeflerinin toplum genelinde afet farkındalığını artırmak olduğunu dile getirdi. - BAYBURT