Bayburt'ta başlayan soruşturmada 29 dolandırıcılık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta başlayan soruşturmada 29 dolandırıcılık olayına karışan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen bir vatandaşın dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldı. Ülke genelinde benzer yöntemle işlenen 29 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen şüpheli, İstanbul'da yakalanmasının ardından tutuklandı.
Bayburt'ta internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen bir vatandaşın dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ülke genelinde benzer yöntemle gerçekleştirilen 29 olayın şüphelisi yakalandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen F.Y., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.
Bayburt'a getirilen F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelinin internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen vatandaşları dolandırdığı ve 29 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.