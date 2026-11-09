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Bayburt'ta ava giden Hamit Timur, kaybolduğu yerin 150 metre uzağında ölü bulundu

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Bayburt'ta ava giden Hamit Timur, kaybolduğu yerin 150 metre uzağında ölü bulundu
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden ava gidip kaybolan 53 yaşındaki Hamit Timur, kaybolduğu yerin yaklaşık 150 metre uzağında ölü bulundu. Jandarma ve AFAD'ın Yanıkçam köyü çevresindeki aramasında ulaşılan Timur'un kesin ölüm nedeni inceleme sonrası netleşecek.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden ava gittikten sonra kaybolan 53 yaşındaki Hamit Timur, sabah saatlerinde kaybolduğu yerin yaklaşık 150 metre uzağında ölü bulundu.

Merkeze bağlı Yanıkçam köyü çevresinde jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında Timur'un cansız bedenine ulaşıldı. İlk değerlendirmelerde kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulan Timur'un kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan Timur'un, 2024 yılında Edirne'de görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Enes Timur'un babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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