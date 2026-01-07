Bayburt'un 2025 yılı asayiş bilançosu açıklandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, il genelinde 2025 yılı boyunca yürütülen asayiş, güvenlik, uyuşturucu, siber suçlar ve göç yönetimi çalışmalarına ilişkin yıl sonu değerlendirmesi yapıldı. Vali Eldivan, Bayburt'un asayiş olayları açısından Türkiye'nin en güvenli illerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi.

Toplantıda konuşan Vali Eldivan, emniyet ve jandarma birimlerinin koordinasyon içerisinde gece gündüz görev yaptığını belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için terör örgütleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik ihlalleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kişilere karşı suçlarda yüzde 11,69 azalma

2025 yılında kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kapsamında toplam 597 olay meydana geldi. Bu olayların; 8'inin konut dokunulmazlığının ihlali, 3'ünün kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 17'sinin kişilerin huzurunu bozma, 14'ünün cinsel suçlar, 185'inin tehdit, 290'ının kasten yaralama ve 80'inin hakaret suçlarından oluştuğunu belirten Eldivan, olayların tamamının aydınlatıldığını söyledi. Eldivan, 2024 yılına kıyasla olay sayısında yüzde 11,69 oranında azalma yaşandığını kaydetti.

Malvarlığına karşı suçlarda yüzde 50 düşüş

Malvarlığına karşı işlenen suçlara da değinen Vali Eldivan, 2025 yılında il genelinde 56 olay yaşandığını, bunların 40'ının dolandırıcılık, 16'sının hırsızlık olduğunu açıkladı. Eldivan, söz konusu olayların tamamının aydınlatıldığını ve 2024 yılına göre yüzde 50 oranında düşüş sağlandığını dile getirdi.

Aranan 162 kişi yakalandı

Vali Eldivan, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 kişinin yakalandığını, ayrıca ifade için aranan 96 kişinin de ifadelerinin alındığını belirtti. Yıl boyunca yapılan operasyonlarda 15 silah ele geçirildiğini söyleyen Eldivan, 18 kişi hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

Uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Eldivan, 383,84 gram esrar, 91,96 gram bonzai, bin 319,97 gram metamfetamin, bin 22,14 gram skunk, 2,11 gram eroin, 604 adet sentetik ecza ve 658 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Eldivan, uyuşturucu ile mücadelenin artarak devam edeceğini vurguladı.

Siber suçlar ve göç verileri paylaşıldı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılı içerisinde bilişim suçlarıyla bağlantılı 348 hesabın tespit edildiğini belirten Vali Eldivan, göç yönetimi verilerine göre Bayburt'ta geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 36 olduğunu söyledi. Eldivan, yıl boyunca 9 bin 60 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 68 düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildirdi.

Vali Eldivan, Bayburt'un 2025 yılını huzur ve güven ortamı içerisinde geride bıraktığını belirterek, 2026 yılında da birlik ve kardeşlik ikliminin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu. - BAYBURT