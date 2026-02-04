Bayburt'ta güvenlik ve asayiş koordinasyonu değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde asayiş olaylarındaki yaşanan düşüşe ilişkin veriler paylaşıldı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, terörle mücadele, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik alınan tedbirler detaylı şekilde masaya yatırıldı. Mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, sahadaki çalışmalarla ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, Bayburt'ta son dönemde yürütülen etkin güvenlik uygulamaları sayesinde asayiş olaylarında düşüş yaşandığı vurgulandı.

Vali Eldivan, Bayburt'un huzur ve güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Toplantı, güvenlik ve asayiş alanında alınacak yeni tedbirler ile mevcut uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - BAYBURT