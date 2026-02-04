Haberler

Bayburt'ta güvenlik ve asayiş koordinasyonu değerlendirildi

Bayburt'ta güvenlik ve asayiş koordinasyonu değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında, asayiş olaylarındaki düşüş ve güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde asayiş olaylarındaki yaşanan düşüşe ilişkin veriler paylaşıldı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, terörle mücadele, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik alınan tedbirler detaylı şekilde masaya yatırıldı. Mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, sahadaki çalışmalarla ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, Bayburt'ta son dönemde yürütülen etkin güvenlik uygulamaları sayesinde asayiş olaylarında düşüş yaşandığı vurgulandı.

Vali Eldivan, Bayburt'un huzur ve güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Toplantı, güvenlik ve asayiş alanında alınacak yeni tedbirler ile mevcut uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor