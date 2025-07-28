Bayburt'ta Aranan Zanlı Kıskıvrak Yakalandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucu, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından aranan C.B.H. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Bayburt emniyeti, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre hakkında kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından toplamda 26 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B.H.'nin İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

Bayburt Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, zanlı saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT