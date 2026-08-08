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Bayburt'ta 27 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bayburt'ta 27 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Bayburt'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin evinde 27 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Bayburt'ta narkotik ekiplerince bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında K.G isimli şüphelinin evinde ve eve bağlı alanlarda adli arama gerçekleştirdi. Aramada, 27 kök Hint keneviri bulundu.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 2313 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapılan şüpheli K.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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