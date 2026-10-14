Bayburt'ta 120 bin liralık inşaat malzemesi hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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Piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmada yakalanan şahıs tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki inşaatlardan hilti, spiral makinesi ve çeşitli el aletlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, Gümüşhane'nin Köse ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adresinde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı